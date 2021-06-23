Харьковчанка Маргарита, которая подверглась хейту в социальных сетях и угрозе увольнения после того, как опубликовала видео, где пожаловалась, что ей запретили писать курсовую работу на русском языке, попала в больницу.

Об этом Маргарита рассказала корреспонденту "Страны"

"Я перенервничала в пятницу и в субботу попала в больницу. Сейчас на больничном, нахожусь в стационаре. Сбой анализов на фоне стресса, капали разные растворы. Сейчас уже полегче, сегодня без капельниц", - сообщила она.

Девушка также поделилась новостями о ситуации с увольнением. Как ранее писала "Страна", медработнику обещали проблемы в случае отказа от добровольного увольнения.

"Будут ли меня увольнять? Не знаю ещё, мне никто из руководства не звонил. Депутат Евгений Шевченко обратился в Нацполицию, ждём ответа. А так все приостановлено, на работе рассказывают, что директор якобы мне предлагал, мол, он меня уволит, я 20 дней посижу дома, а потом он меня обратно возьмёт. Естественно такого не было", - рассказала она.

По словам девушки, огласка ситуации принесла пользу предприятию, где она работает.

"Очень забавно, но я вчера увидела пост на странице нашей конторы, что нам наконец-то выдали форму, никогда не выдавали, а теперь после скандала решили выдать. Так благодаря "Стране" ребята наконец-то получат форму, так как, когда я пришла, покупала ее за свои деньги. Кроме того, пообещали выдать новую машину скорой помощи, так как у нас машины в таком состоянии, что водители их чинят посреди дороги, двери отпадают на ходу", — сообщила Маргарита.

Также она рассказала, что сотрудникам выдают просроченные препараты.

"Выдают и говорят, чтобы мы их кололи. Я как раз в пятницу делала инвентаризацию в подпункте, нашла как минимум три просроченных препарата, которые были выданы 9 и 14 июня. Один просрочен на три месяца, а второй — на полгода", — рассказала Маргарита.

Ранее "Страна" рассказывала, как сотрудница Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области подвергалась прессингу из-за позиции по языку.

Студентка Маргарита возмутилась тем, что ей нужно писать курсовую работу на украинском языке.

Она заявила, что не понимает, как от этого изменится смысл работы и что часть материалов она перевела с английского, а теперь ей придется делать еще один перевод.

Маргариту вызвали к руководству, где грубо стали требовать уволиться по собственному желанию. Запись разговора публиковала "Страна".

После этого, девушку стали атаковать в сети националисты и "мовные активисты".