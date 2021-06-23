Для вывода своих войск из Афганистана американская армия пользуется услугами российской авиакомпании "Волга-Днепр" и украинского "Антонова".

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, которые публикуют телеграмм-каналы "Военный осведомитель" и "Военный обозреватель".

Отметим, что "Волга-Днепр" имеет парк тяжелых транспортных самолетов "Руслан". Также, судя по данным Flightradar, американская армия использует для вывода своих войск из Афганистана знаменитый украинский самолет "Мрия".

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября, даты 20-й годовщины серии терактов в Соединенных Штатах.

В то же время американские СМИ со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли сообщали, что американские военные не знают, справятся ли вооруженные силы Афганистана с талибами после вывода из региона войск США.

В среду, 23 июня, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что после вывода сил НАТО в Афганистане с высокой вероятностью можно ожидать возобновления гражданской войны со всеми негативными последствиями.