В Офисе президента завершили отбор претендентов на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского. По итогам личных собеседований у руководства осталось две кандидатуры.

Об этом сообщил "Стране" источник в Офисе президента.

Оба кандидата, как и предсказывала "Страна", - мужчины: Александр Бондаренко и Сергей Никифоров.

Сейчас, как сообщает источник, в Офисе президента выбирают между этими двумя претендентами. Однако у президента есть фаворит.

"Окончательное решение будет принято сегодня-завтра. Но скорее всего, выбор будет в пользу журналиста и телеведущего канала "Украина 24" Сергея Никифорова", - сообщает источник "Страны".

Второй кандидат, Александр Бондаренко, - журналист, специалист по коммуникациям в компании PlusOne.

Напомним, об отставке Юлии Мендель, которая с лета 2019 года была пресс-секретарем Зеленского, стало известно в конце апреля. В Офисе президента пояснили, что причинами такого решения стал жесткий график работы, большое количество хейта и то, что уровень Мендель "перешел на ступеньку выше".

Также мы писали, что Юлия Мендель после ухода с поста пресс-секретаря станет советником президента по вопросам коммуникации с иностранными СМИ.

Также "Страна" разбиралась, чем запомнилась Юлия Мендель на своем посту и кто ее может заменить.