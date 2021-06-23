Международная федерация журналистов (МФЖ) призывает украинскую власть продолжать поиск убийц черкасского журналиста Вадима Комарова, который погиб после жестокого нападения в 2019 году.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте федерации .

Основанием для заявления стал публичный отчет руководителя Черкасской областной прокуратуры Александра Воронина и заместителя начальника ГУНП Черкасской области, начальника следственного управления ГУНП Евгения Рогачева накануне второй годовщины со дня смерти журналиста.

Это был первый крупный публичный доклад по этому делу, сделанный в ответ на инициативу руководства Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) и Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

"К сожалению, в Украине мы все еще фиксируем высокий уровень агрессии против журналистов. Один из мощных механизмов борьбы - публичные отчеты правоохранительных органов и общественного контроля. В последние годы НСЖУ удалось объединить усилия министра внутренних дел, генерального прокурора и начальника Национальной полиции, чтобы сделать профессию журналиста в Украине более безопасной", - заявил президент НСЖУ Сергей Томиленко.

За два года со дня смерти Комарова было проведено более 1700 допросов и более 200 следственных версий. Проанализированы данные с сотен камер и более 1000 телефонных звонков. Расследование все еще продолжается. Был создан фоторобот предполагаемого преступника, но личности исполнителей и организаторов убийства до сих пор неизвестны.

"Мы приветствуем тот факт, что правоохранители провели большой объем работ по расследованию и продолжают работать над этим делом. В то же время, мы обеспокоены тем, что виновники не установлены. Власть должна обеспечить продолжение активного расследования этого дела, чтобы не допустить безнаказанности", - сказал генеральный секретарь МФЖ Энтони Беланжер.

Напомним, Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая 2019 года. Ночью 20 июня 2019 года он умер, не приходя в сознание. На следующий день журналиста похоронили.