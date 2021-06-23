В среду, 23 июня, в столице задержали самолет Киев - Ужгород - из-за того, что нардеп от "Слуги народ" Николай Тищенко снимал несколько дублей видео прямо на летном поле аэропорта.

Видео опубликовал в соцсетях закарпатский журналист Виталий Глагола.

Глава закарпатской организации "Слуги народа" Тищенко решил снять на телефон видео на фоне самолета. Из-за того, что ему понадобилось несколько дублей, самолет не вылетел по расписанию.

Кроме того, по словам журналиста, Тищенко к самолету приехал на автомобиле погранслужбы. В итоге нардеп завершил съемку, последним зашел в салон воздушного судна, и самолет вылетел.

Позже появилось и само видео, из-за которого, как сообщалось, пассажирам пришлось провести время в ожидании

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский при ответе на вопрос Гордона о "дебилах" среди "слуг народа" рассказал о шансе для Тищенко. "Николай Тищенко - да, депутат "Слуги народа". Мне стыдно за некоторые его шагни, он был не прав, и считаю, он должен это понять", - сказал президент.

Также мы сообщали, что недавно нардеп Николай Тищенко отдыал в столичном клубе Sparks, где он шептался с соратником мэра Кличко и экс-нардепом Артуром Палатным.