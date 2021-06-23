После того, как Рада в первом чтении приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом, вокруг него не утихают скандалы.

Этот документ усиливает ответственность за публичные проявления антисемитизма. Причем в очень широкой трактовке. Что дает повод привлекать по уголовным статьям, например, тех чиновников, кто героизирует участников Холокоста.

А это в Украине сейчас происходит сплошь и рядом, особенно в западных областях страны.

На этом фоне показательно, что партия Петра Порошенко не дала ни одного голоса за законопроект. А на днях теперь депутат "ЕС" Владимир Вятрович предлагает внести правки, которые изменят закон до неузнаваемости.

Его предложения уже вызвали возмущение еврейских общин Украины, которые напрямую назвали "Евросолидарность" недругом украинских евреев.

Разбирались, что происходит с законопроектом о борьбе с антисемитизмом и чем он не угодил Вятровичу.

О чем говорится в законопроекте

В начале июня Верховная Рада приняла законопроект о борьбе с антисемитизмом в первом чтении.

В пояснительной записке к нему говорится, что отсутствие в украинском законодательстве четкого определения понятия "антисемитизм" не позволяет должным образом классифицировать преступления, совершенные на его основе.

В законопроекте №5110 приводится юридическое понятие "антисемитизм", а также прописано наказание за проявление ненависти к еврейской нации. После доработки, закон должен пройти второе (окончательное голосование).

Под определение антисемитизм попадают публичные обвинения евреев в мнимых преступлениях (например, заявления, что евреи организовали Голодомор), отрицание Холокоста, осквернение памятников и мест захоронений, распространение антисемитских материалов и символов, оправдание убийств лиц еврейской национальности.

То есть, под законопроект подпадают многие ультраправые активисты и политики, которые увековечивают память членов ОУН-УПА или коллаборационистов, которые боролись с евреями на территории Украины во время Великой отечественной войны.

Когда закон будет принят, за проявление антисемитизма будет грозить уголовная ответственность.

В зависимости от тяжести, это штрафы от 3 400 до 17 тысяч гривен, лишение права занимать определенные должности. В особо тяжелых случаях, когда антисемитские действия были совершены организованной группой или имели тяжелые последствия, предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Конечно, вряд ли власти бросятся сажать или штрафовать националистов или лояльных к ним политиков, которые позволяют себе антисемитские выходки. Но даже теоретическая возможность такого расклада не на шутку обеспокоила "флагманскую" правую партию Рады - "Евросолидарность".

Кто и почему не стал голосовать против антисемитов

В первом чтении законопроект поддержали 252 нардепа. Воздержались - 41, не голосовали - 45. Подавляющее число голосов дала фракция "Слуга народа". Также "за" голосовала "Оппозиционная платформа".

"Европейская солидарность" Петра Порошенко не дала ни одного голоса за закон, по большей части воздержавшись. То же самое и нардепы от "Голоса".

Экс-глава Института Нацпамяти Владимир Вятрович, ныне депутат у Порошенко, после принятия закона в первом чтении, выразил сожаление, назвал его "законом из российской повестки" и пообещал "продолжить борьбу".

Такая реакция "ЕС" не удивительна. В политсиле борются против создания еврейского мемориала в Бабьем Яру и отрицают участие украинских националистов во львовском погроме 1941 года (ему скоро исполняется 80 лет).

Вместе с тем прославляют "героев освободительной борьбы" из ОУН и украинский национализм начала ХХ века, неотъемлемой частью которого была пропаганда антисемитизма.

Чтобы сбить законопроект во втором чтении, у Порошенко двинули вперед "тяжелую артиллерию".

"У нас антисемитизма нет"

22 июня все нардеп от "ЕС" Владимир Вятрович заявил, что закон об антисемитизме в Украине не нужен, а если его и принимать, то следует внести такое количество правок, чтобы от первоначального смысла ничего не осталось.

В частности, он предложил убрать убрать из названия законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" слова "в Украине". После чего становится непонятным, где, если не в Украине, Верховная Рада хочет противодействовать антисемитизму?

Также он предложил добавить в закон понятие "украинофобия" и отразить это в названии перед антисемитизмом. То есть в интерпретации Вятровича закон звучал бы так "О предотвращении и противодействии украинофобии, антисемитизма, национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти"".

То есть смысл закона изменился бы на 100%. И под него можно было бы подвести, к примеру, тех, кто критикует украинизацию.

Аргументировал это Вятрович тем, что в Украине антисемитизма нет. По его словам, у нас "самый низкий уровень антисемитизм среди стран Восточной Европы", а, значит, говорить, что он есть - это "подыгрывать российской пропаганде".

Законопроект, принятый на основе определения "антисемитизма" Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), он назвал трэшем "с набором неуклюжих лозунгов длиной в одну страницу".

На предложение Вятровича отреагировал "слуга народа" Максим Бужанский - его идеологический оппонент и один из авторов законопроекта об антисемитизме.

"Лучшего дня, чем 80-я годовщина начала Великой Отечественной Войны для того, чтобы пытаться сбить законопроект о противодействию антисемитизму Вятрович просто не мог выбрать.

И с удовольствием сообщил именно сегодня о том, как он подал тонны мусорных правок, призванных уничтожить законопроект полностью. Видимо в память полутора миллионов украинских евреев, погибших в годы войны, не иначе. Впрочем, было бы странно ждать от него чего то другого, согласитесь", - написал Бужанский в Telegram.

Еврейская община против Вятровича

После заявления Вятровича Объединенная еврейская община Украины обратилась к депутатам Верховной Рады по поводу возможного внесения правок экс-главы Института нацпамяти.

Обращение ОЕОУ обнародовала в своем Telegram-канале на следующий день, 23 июня.

По оценке общины, правки Вятровича нацелены на полное изменение сути законопроекта, который определяет понятие антисемитизма.

"Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову и председателю комитета по правам человека Дмитрию Лубинцу были переданы письма от 119 еврейских общин и организаций Украины, в которых содержится ходатайство о принятии определения антисемитизма в Украине на основе формулировки Международного альянса памяти "памяти жертв Холокоста (IHRA), по которому принято определение антисемитизма Европейским парламентом и многими ведущими странами мир", - говорится в обращении.

По словам авторов обращения, любое изменение содержания законопроекта нацелено на препятствование его принятию силами, которые, не являются дружественными к еврейской общине Украины.

То есть украинские евреи официально назвали партию Порошенко своим недругом.

"Объединенная еврейская община Украины призывает народных депутатов Верховной Рады Украины и народных депутатов - членов соответствующего Комитета сделать выводы и не допустить принятия деструктивных правок", - сообщили в общине.