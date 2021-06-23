Согласно данным за прошедшие сутки, три региона Украины не соответствуют "зеленой" зоне эпидемический опасности из-за низкого уровня охвата тестирования на коронавирус. Это Киевская, Кировоградская и Черкасская области, днем ранее несоответствие наблюдалось в двух регионах.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения в среду, 23 июня.

Охват тестированием должен быть более чем 300 тестирований на 100 тысяч жителей. При этом, согласно данным Минздрава за прошедшие сутки, этот показатель составляет 287 на 100 тысяч, в Кировоградской - 297 и в Черкасской - 291.

Кроме того, в Киеве уровень заболеваемости превышает допустимый показатель - менее 75 на 100 тысяч населения и составляет 85, но в таблице это никак не обозначено цветом.

Напомним, 14 июня Украина вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС. Однако, согласно новым правилам адаптивного карантина, "желтую" зону могут ввести сразу на всей территории страны.

Между тем, за прошедшие сутки, 22 июня, в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавируса. Это почти в 3 раза больше показателя прошлых суток. Больше всего новых зараженных обнаружили в Киеве.