Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заяви, что Россия оставляет за собой право применять ядерное оружие в ответ на военную агрессию.

Об этом пишет "РИА Новости".

По словам начальника Генштаба ВС РФ, ядерное оружие в современных условиях остается для России элементом стратегической стабильности.

Напомним, в США недавно заявили о риске ядерной войны между Россией и США. По версии The National Interest, поводом для ядерного конфликта между США, Россией и Китаем может стать даже случайное столкновение, поэтому власти трех стран должны стремиться шире использовать проверенные инструменты кризисного управления для снижения рисков полномасштабной войны.

Также мы писали о том, что Россия и США увеличивают число ядерных боеголовок в состоянии повышенной готовности. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, начале 2021 года у обоих стран было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее. Общее количество развернутых ядерных боеприпасов увеличилось с 3 720 в прошлом году до 3 825.