В ФСБ РФ заявили, что боевики оттачивают навыки в компьютерных играх с имитацией терактов
Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что в интернете образовалась целая инфраструктура, которая "производит" будущих террористов, ориентируется она на молодежь. Также, по его мнению, террористические группировки создают компьютерные игры, которые включают в игровые ситуации совершения терактов.
Об этом Бортников заявил на Московской конференции
По мнению Бортникова, оказавшаяся предоставленной сама себе в самоизоляцию, молодежь часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ. В связи с этим директор ФСБ предлагает совершенствовать законы, нацеленные на ограждение молодежи от идеологии насилия.
Также, по словам директора ФСБ РФ, активность формирований ИГ, "Аль-Каиды" и связанных группировок на Ближнем Востоке и в Африке сейчас по-прежнему остается высокой, боевики продолжают проникать в Афганистан.
Бортников заявил, что значительно усилившееся обособление анклавов мигрантов дает террористам возможности пропаганды и вербовки, осуществления терактов.
Кроме того, он сказал, что действующие в Европе полувоенные организации предоставляют ультраправым активистам возможность подготовки в своих тренировочных лагерях.
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