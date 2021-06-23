Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что в интернете образовалась целая инфраструктура, которая "производит" будущих террористов, ориентируется она на молодежь. Также, по его мнению, террористические группировки создают компьютерные игры, которые включают в игровые ситуации совершения терактов.

Об этом Бортников заявил на Московской конференции

По мнению Бортникова, оказавшаяся предоставленной сама себе в самоизоляцию, молодежь часто попадает под влияние экстремистских интернет-сообществ. В связи с этим директор ФСБ предлагает совершенствовать законы, нацеленные на ограждение молодежи от идеологии насилия.

Также, по словам директора ФСБ РФ, активность формирований ИГ, "Аль-Каиды" и связанных группировок на Ближнем Востоке и в Африке сейчас по-прежнему остается высокой, боевики продолжают проникать в Афганистан.

Бортников заявил, что значительно усилившееся обособление анклавов мигрантов дает террористам возможности пропаганды и вербовки, осуществления терактов.

Кроме того, он сказал, что действующие в Европе полувоенные организации предоставляют ультраправым активистам возможность подготовки в своих тренировочных лагерях.

Напомним, "Страна" писала о том, как в России могут заблокировать Facebook и YouTube.

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