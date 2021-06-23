Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина спровоцировала кризис на Донбассе перед саммитом НАТО в Брюсселе.

Об этом глава Минобороны сказал в ходе выступления на Девятой Московской конференции по безопасности в среду, 23 июня.

По его словам, некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с Россией.

"В качестве примера можно привести действия Украины, которая накануне Брюссельского саммита спровоцировала очередной кризис в Донбассе. В целом ситуация в Европе взрывоопасная, что требует принятия конкретных шагов по деэскалации. Ряд мер предложен российской стороной", - заявил министр.

"Министр обороны России Шойгу выступил с тревожным докладом, наполненным мрачными прогнозами, на конференции в Москве.

Ключевые моменты:

1. Мир и Европа скатываются к взрывоопасной ситуации, ещё хуже, чем была во время холодной войны.

2. Украина провоцировала обострение на Донбассе накануне саммита НАТО.

3. Афганистан, после вывода оттуда американских войск, окажется на грани Гражданской войны. Ситуация там быстро ухудшается", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее Шойгу говорил, что США и НАТО провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе.

Также сообщалось, что Россия обсудит с Турцией "втягивание" Украины в НАТО.