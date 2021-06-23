Венгрия с июля предлагает бесплатную вакцинацию от коронавируса гражданам соседних стран, которые проживают вдоль границы. Прививку смогут получить жители Закарпатья - вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются.

Об этом сообщает венгерский правительственный сайт.

Решение вакцинировать не только граждан Венгрии, но и жителей пограничных территорий в соседних странах, было принято для того, чтобы усилить защиту страны от эпидемии. Постановление правительства, которое будет регулировать детали вакцинации, обещают опубликовать в понедельник, 28 июня.

Уже известно, что и венгры, и граждане других государств, которые проживают в административных единицах, прилегающих к венгерской границе, и которым уже исполнилось 18 лет, смогут с июля прибыть в венгерские пункты вакцинации и сделать прививку. Регистрировать их будут уже на месте. Выбирать вакцину будет нельзя - укол будут делать имеющимся препаратом.

Отметим, что вакцинация в Венгрии проводится вакцинами Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing, российским "Спутником V". По состоянию на 20 июня больше всего людей в этой стране получили прививку препаратами Pfizer, Sinopharm, "Спутник V".

Напомним, "Страна" писала о том, как проходит вакцинация украинских заробитчан на границе с Польшей.

Также мы сообщали, что Беларусь планирует открыть на границе пункты вакцинации "Спутником V" для украинцев.