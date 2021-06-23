Индийский штамм коронавируса "Дельта", который уже обнаружили в Беларуси и России, может довольно быстро распространиться в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

По информации исследователей, низкий уровень вакцинации населения в Украине и активная миграция с РФ могут стать причинами, по которым штамм "Дельта" может распространиться в Украине быстрее, чем у западных соседей.

В Украине фиксируется положительная эпидемическая динамика: выявляется меньше новых случаев инфицирования, меньшее число госпитализаций. Однако, несмотря на это, обеспокоенность у специалистов вызывает быстрое распространение штамма "Дельта" в европейских странах.

"В странах, где этот штамм уже стал доминантным (Великобритания, Россия, Португалия), наблюдается быстрое ухудшение эпидемической динамики. В остальных странах Европы штамм "Дельта" быстро вытесняет другие. Ожидается, что к концу лета он будет доминировать на всей территории Европы. Страны, в которых "Дельта" уже доминирует, отличаются тем, что последний пик они прошли примерно в январе 2021 и не имели весеннего пика подобно стран Восточной Европы - таких, как Украина, Польша, Румыния, Венгрия. Эпидемическая динамика Украина сейчас наиболее похожа на динамику Польши и Румынии, в которых эпидемические показатели достигли минимумов весны 2020 года", - сообщили в НАН.

Ученые опасаются, что индийский штамм не только быстрее распространится в Украине, но и будет иметь тяжелые последствия. По уточненным данным, доля штамма "Дельта" в России уже составляет около 72%, в Московской области число госпитализаций уже три недели растет на 40% за неделю, а свободными остаются менее 11% коечного фонда.

"Для сравнения: недельные темпы роста числа госпитализаций в Украине во время мартовско-апрельской волны никогда не превышали 30%, а в Киеве превышение отметки в 40% наблюдалось только в течение одной недели на начальном этапе роста. Ослабление отношении тех, кто прибывает из временно оккупированных территорий, предложенные правительством Украины, усиливают риски быстрой вспышки на востоке страны, вызванном штаммом "Дельта", - предупредили в НАН.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Россию проник штамм коронавируса "Дельта" и когда его ждать в Украине.

Также мы сообщали, что у Зеленского готовят ограничения для стран, где распространен штамм коронавируса "Дельта".