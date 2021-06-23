На этой недели истребители Корпуса морской пехоты США впервые со времен Второй мировой войны совершили боевые вылеты с иностранного авианосца - корабля Великобритании Queen Elizabeth.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Военные самолеты F-35B поднялись в воздух с борта британского авианосца Queen Elizabeth. Они нанесли удары по позициям боевиков "Исламского государства" на Ближнем Востоке.

Миссии против ИГИЛ также стали первым боем нового британского авианосца HMS Queen Elizabeth, крупнейшего корабля Королевского флота, когда-либо выходившего в море, и первого боевого действия британского авианосца за десятилетие.

По словам капитана Джеймса Блэкмора, командующего авиакрылом на борту "Королевы Елизаветы", сказал, что в последний раз американские самолеты выполняли боевые вылеты с иностранного авианосца в 1943 году, когда американские самолеты были развернуты с британской HMS Victorious в южной части Тихого океана.

В общей сложности 18 американских и британских F-35B загружены на борт 65 000-тонного корабля "Королева Елизавета" - это наибольшее количество современных боевых самолетов, когда-либо размещавшихся на одном корабле.

Спроектированные США F-35B - это современные самолеты-невидимки, которые могут приземляться вертикально, что позволяет их развертывать на меньших военных кораблях, чем огромные 100-тысячные авианосцы класса Nimitz, которые составляют основу флота ВМС США.

Напомним, в мае Израиль ликвидировал одного из лидеров "Исламского джихада" в секторе Газа.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила ячейку "Исламского государства" под Киевом.