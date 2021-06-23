В Беларуси обнаружили индийский штамм коронавируса. Набор мутаций, характерных для этой разновидности вируса, обнаружили в 10 образцах пациентов из Минска.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минздрава.

"Анализ последовательностей вируса SARS-CoV-2 показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций в шиповидном белке, характерных для индийского варианта (дельта, В.1.617.2). Так что можно констатировать, что индийский вариант коронавируса выявлен в Беларуси. При этом циркуляция данного варианта в других регионах Беларуси не установлена", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Минздраве предупредили, что индийский вариант может более эффективно распространяться по сравнению с другими видами вируса, однако на данный момент нет данных о том, что он вызывает более серьезное заболевание.

Также белорусов предупредили, что активная вакцинация поможет населению перенести коронавирус, вызванный индийским штаммом, более спокойно.

Напомним, по информации Всемирной организации здравоохранения, индийский штамм коронавируса пробрался уже почти в сто стран.

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