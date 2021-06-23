В среду, 23 июня, в Москве может быть установлен очередной температурный рекорд. Синоптики ожидают, что столбики термометров в российской столице поднимутся до +36 градусов.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

В то время как в Москве воздух может прогреться до +36 градусов, в Подмосковье жара может достичь отметки +37.

Москва сегодня будет лидером в РФ по тепловому стрессу: жителей ждут семь часов опасной для здоровья жары, такого не было даже в 2010 году, сообщил климатолог МГУ.

Напомним, в Украину также пришла жара. В среду страну атакуют высокая температура и дожди с грозами на западе и юге. В западных, северных, восточных регионах, а также в Винницкой и Полтавской областях будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Мы сообщали, что синоптики назвали даты, когда аномальная жара в Украине сменится ливнями и грозами. Только к субботе, 26 июня, грозы накроют большинство областей. Жарко будет только на востоке и в Сумской области. На западе резко похолодает до 24-27 градусов, а в Киеве – только до 31-33 градусов.

Также "Страна" писала о том, что май-2021 в Киеве оказался на полтора градуса холоднее нормы. Среднемесячная температура воздуха в столице составляла +14,4 градуса.