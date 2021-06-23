За сутки 22 июня 2021 в Украине зафиксировано 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это почти в 3 раза больше показателя прошлых суток, когда была зафиксирована рекордно-низкая заболеваемость с начала года - всего 296 новых случаев.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Сообщается, что среди заболевших 33 ребенка и 25 медработников

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 419 человек;

летальных случаев - 70;

выздоровели - 2292 человека;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 26280 человек,

методом ИФА - 8135 человек,

экспресс-тестами - 13782 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2230977 человек;

выздоровели - 2155261 человек;

летальных случаев - 52 123;

проведения ПЦР-тестов - 10717176.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Отметим, за сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19. При этом, число госпитализированных было выше числа новых случаев. Тогда за сутки с коронавирусом в больницы попали 318 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".