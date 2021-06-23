До конца года украинских пенсионеров ждет пять этапов повышения пенсий. Столько же этапов уже прошло с начала года. Ближайший перерасчет произойдет уже на следующей неделе - 1 июля.

Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины, опубликованном в Facebook

Как сообщается, к реализации ближайшего перерасчета 1 июля фонд уже приступил. Перерасчет основывается на таких факторах:

Рост прожиточного минимума – увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии; Установление доплаты – 100 грн. Средства получат те категории граждан, которым пенсии назначены до 31 декабря 2020-го и которым они не пересчитывались в связи с увеличением прожиточного минимума, минимальной зарплаты, не индексировались на коэффициент 1,11.

Кроме того, в 2021-м пенсионеры могут еще рассчитывать на три таких перерасчета:

Гарантии для пенсионеров от 75 до 80 лет – с 1 октября доплата 400 грн, установление минимальной выплаты на уровне 2500 грн; В связи с увеличением прожиточного минимума – с 1 декабря увеличится пенсия по возрасту, доплата за сверхурочный стаж, вырастут надбавки, доплаты, увеличения, минимальные пенсии; По причине роста минимальной заплаты с 6000 до 6500 грн – с 1 декабря минимальная пенсия для 65-летних граждан будет пересчитана в размере 40% от этого показателя и составит 2600 грн.

Также Пенсионный фонд отчитался о пяти этапах уже проведенных перерасчетов:

В связи с ростом минимальной зарплаты до 6000 грн – с 1 декабря прошлого года минимальную пенсию увеличили на 337,6 грн, до 2400 грн, для почти 2,3 млн граждан; Гарантии для пенсионеров от 80 лет – с 1 марта продлили выплату 500 грн компенсации, минимальная выплата достигла 2600 грн для 1,4 млн пенсионеров; Индексация – с 1 марта на 11% вырос показатель средней зарплаты для расчета пенсии, среднее повышение составило 285,81 грн, а минимальное – 100 грн для 7,9 млн украинцев; Дополнительная гарантия – с 1 марта минимальная пенсия для граждан со страховым стажем 35 и 30 лет для мужчин и женщин соответственно выросла с 2100 до 2200 грн, в среднем выплата повысилась на 100,13 грн для более 1 млн граждан; Перерасчет работающим пенсионерам – с 1 апреля для расчета трудовых пенсий учтен приобретенный после назначения пенсий страховой стаж и зарплата, выплаты выросли на 193,32 грн для 313 тыс. украинцев.

Инфографика: Данные Пенсионного Фонда Украины, facebook.com/pfu.gov.ua

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