Оргкомитет Олимпийских игр в Токио заявил, что употребление алкогольных напитков в местах проведения игр будет запрещено в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом говорится в заявлении главы оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото.

"Для того, чтобы не допустить распространения заражений, организационный комитет принял решение отказаться от продажи и запретить употребление алкоголя на соревнованиях", - говорится в заявлении.

Уточняется, что алкоголь не будет продаваться на месте. Также нельзя будет пронести алкоголь с собой.

Кроме того, согласно рекомендациям по борьбе с Covid-19 для владельцев билетов на Олимпиаду, людям с температурой тела 37,5 градусов и выше будет запрещен вход на соревнования.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 23 июля. Соревнования будут проводиться до 8 августа.

Напомним, президент оргкомитета игр Сейко Хашимото сказала в понедельник, 21 июня, что вопрос продажи алкогольных напитков зрителям "рассматривается", но все зависит от того, можно ли удержать людей от громких разговоров или криков и от того, смогут ли они соблюдать правила безопасности при перемещении по площадкам.

22 июня, в ходе пресс-конференции, генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность разрешить продажу алкогольных напитков на спортивных объектах во время соревнований.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет, власти Токио и правительство Японии установили лимит зрителей на Играх в пределах 50% вместимости спортивных объектов, но не более 10 000 человек. Что касается заполняемости трибун на Паралимпийских играх, то решение по ним будет принято до 16 июля 2021 года. Какие еще ограничения установили организаторы совместно с местными властями - читайте в нашем материале.

Ранее мы писали, что в Европарламенте выступили с предложением отстранить Беларусь от участия в Олимпийских играх.