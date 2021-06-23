Жаркая погода, которая установилась по всей Украине после сильных ливней, продержится на территории страны до конца рабочей недели и лишь на выходных ее сменят грозовые ливни.

Об этом говорится в прогнозе "Укргидрометцентра"

В среду, 23 июня, в Киеве ожидается до 34 градусов жары без осадков, во Львове до 34 и дождь, в Луганске до 35, в Херсоне 33 и дождь.

В четверг, 24 июня ожидается незначительно снижение температуры. В столице будут все те же 33-35 градусов жары. А вот грозы начнут врываться во Львовскую, Волынскую, Ровенскую области и на юг страны. На востоке будет без осадков и +35 градусов.

В пятницу, 25 июня, в Киеве, в северных и центральных областях, а также на востоке будет жарко, те же +35 градусов. На западе и юге снова дожди.

Только к субботе, 26 июня, грозы накроют большинство областей. Жарко будет только на востоке и в Сумской области. На западе резко похолодает до 24-27 градусов, а в Киеве – только до 31-33 градусов.

В воскресенье, 27 июня, дожди ожидаются во всех областях. На западе 24-27 градусов. В Винницкой, Житомирской областях 26-28, в Киевской 28-30. В остальных областях 30-35 градусов.

Напомним, появилось видео, как в Киеве от жары загорелся кондиционер

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