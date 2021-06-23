Россия призвала США и их союзников по НАТО отказаться от военных учений Sea Breeze в Черном море.

Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

Дипломаты указали, что масштаб и "явно агрессивный характер" маневров Sea Breeze повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море и никоим образом не соответствуют реальным потребностям региональной безопасности. К тому же, добавили в дипмиссии, учения "поощряют милитаристские амбиции Киева".

В посольстве отметили, что любая проблема, возникающая в регионе, может быть решена самими прибрежными государствами без навязывания помощи извне.

Международные военные учения Sea Breeze-2021 пройдут в акватории Черного моря с 28 июня по 10 июля.

В текущем году в учениях примет участие пять тысяч военных из 32 стран - это будут самые масштабные учения за всю историю.

Напомним, учения "Си Бриз" проводятся на территории Украины с 1997 года, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины. Организаторы учений - Украина и США.

В ходе учений, цель которых - улучшение сотрудничества и координации между странами черноморского региона, отрабатываются маневры как в море, так и на суше. Согласно договоренности, Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья. США, в свою очередь, поддерживают учения финансово, помогают с техникой и оборудованием.

В начале июня 2021 года в Минобороны РФ заявили, что под видом учений Sea Breeze Украина получит от НАТО современное вооружение