Сейчас главный бортовой компьютер телескопа Hubble полностью находится в оффлайне: инженеры с Земли пытаются как можно быстрее восстановить его нормальную работу.

Об этом сообщает Science Alert.

В работе знаменитого телескопа Hubble произошел неожиданный сбой, в результате которого научные инструменты аппарата перешли в безопасный режим.

Бортовой компьютер Hubble нужен для координации работы всех научных инструментов. После остановки 13 июня главный компьютер перестал получать стандартный сигнал keep-alive, из-за чего перевел все научные инструменты в безопасный режим. Специалисты перезапустили компьютер, но проблема вскоре повторилась.

Специалисты предполагают, что виновником сбоя может быть модуль памяти, который вышел из строя. Команда планирует переключить аппарат на один из резервных модулей. После этого компьютеру дадут поработать примерно день, чтобы удостовериться в том, что проблема действительно решена.

Следует подчеркнуть, что компьютер полезной нагрузки Hubble разработали еще в 1980-х годах, последнее обновление провели в 2009-м.

Телескоп Hubble выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, которые значительно расширили представления ученых о строении и происхождении Вселенной.

За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов, на основе которых подготовлено около 13 тыс. научных работ.

Ранее "Страна" сообщала, что в NASA хотят продлить работу МКС на орбите Земли до 2030 года.

Также мы писали о том, как в мае аппарат NASA вернулся на Землю с образцами астероида, которые могут раскрыть секреты Солнечной системы.