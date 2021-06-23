Зеленский не упомянул о Великой Отечественной войне, но почтил память о ее начале твитом и возложением венка. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Зеленский не упомянул о Великой Отечественной войне, но почтил память о ее начале твитом и возложением венка. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

80-летие начала войны: как Меркель разрушила миф украинских националистов

Вчера сразу в четырех странах – Белоруссии, Германии, России и Украине – главной темой было 80-летие начала войны, получившей у нас название Великой Отечественной. Отмечали его по-разному, но отметили все.

Стоит отметить, что за пределами бывшего СССР наибольшее внимание дате 22 июня уделили немецкие власти. Пока президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер открывал в Берлине выставку, посвященную уничтожению советских военнопленных, канцлер Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Конечно, правильным был бы звонок и Александру Лукашенко (если брать в процентном соотношении к количеству населения, Белоруссия пострадала больше всех), но это сейчас невозможно по причинам, не связанным с Великой Отечественной.

Не дождавшийся звонка от Меркель Бацька вчера принимал участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию начала героической обороны Брестской крепости.

Владимир Путин вчера опубликовал статью в немецкой Die Zeit. Посвященная в целом 80-летию начала Великой Отечественной, она затронула также тему Украины: российский президент заявил, что Крым перешел под контроль Москвы из-за свержения Виктора Януковича. И именно на этой фразе сосредоточилась вся внутриукраинская критика материала со стороны провластных политиков и националистов.

Украинский президент вчера участвовал в традиционном возложении венков и написал твит, посвященный 22 июня. В его версии этот день – "начало самого кровавого периода Второй мировой войны". Причем никакого собственного названия у этого "самого кровавого периода" нет.

Парадоксально, но именно украинское руководство вчера оказалось в самой двузначной ситуации. Парадокс в том, что в этот день неуютно должны себя чувствовать Меркель и Штайнмайер, однако они принимают неудобную для их страны дату, что называется, с открытым забралом. А вот Зеленскому приходится шифроваться.

Безусловно, он, учившийся в советской школе, прекрасно знает, что 22 июня началась Великая Отечественная. И что День скорби, который он отмечал как президент, посвящен именно этому событию.

Однако одновременно с этим Зеленский понимает, что идеология в Украине находится в руках людей, которые пытаются стереть из памяти украинцев не только понятие Великой Отечественной, но и дату 22 июня.

Стирают эту дату не случайно: если доказать, что война для Украины началась 1 сентября 1939 года, то можно развивать популярную среди националистов теорию, что виновниками этой войны были и Германия, и Советский Союз, а Украину объявить жертвой обоих тоталитарных режимов, не имевшей к ним никакого отношения.

Но вчера эта концепция потерпела сокрушительный удар, причем в первую очередь – от Ангелы Меркель. Позвонив Зеленскому, она дала понять, что даже Германия считает: война для Украины началась 22 июня 1941 года. И никакие локальные попытки переписать историю этого не изменят.

Кабмин обещает рост тарифов на тепло на 33%

 В Украине нет пределов росту тарифов

Тем временем в правительстве, видимо, решили, что День скорби может касаться не только исторических событий, но и сегодняшнего дня. Поэтому Минэкономики опубликовало прогноз, согласно которому тарифы на отопление и горячую воду до конца 2021 года вырастут на треть. Если точнее, на 33 плюс минус три процента. Кроме того, в этом же прогнозе заложено повышение тарифов на холодную воду и водоотвод на 20%.

Глядя на эти прогнозы, можно окончательно прийти к выводу, что нынешний Кабмин работает не для конкретной страны, которая поручена ему в управление, а для какой-то абстрактной.

Это МВФ, для которого нет разницы между Аргентиной и Украиной, может давать прогнозы, исходя чисто из экономических параметров, поскольку для него это просто цифры. А правительство, которое назначено для управления конкретным государством, обязано учитывать не только экономические, но и социальные факторы.

Начиная с самого простого – платежек, которые получают граждане этой страны, и их соотношения с получаемыми доходами. Известно, что в последние пять лет после очередного отопительного сезона задолженность украинцев за коммунальные услуги возрастает на 10-15 миллиардов гривен. В такой ситуации обязанность правительства – найти любые резервы, чтобы привести тарифы в соответствие с реальными доходами граждан. К примеру, так, как это делает правительство Германии, которое ради удешевления газа для населения и промышленности пошло на строительство "Северного потока - 2".

А украинское правительство не считает, что у него есть такая обязанность. Оно просто публикует прогнозы о том, что платежки в 3 тысячи гривен станут платежками в 4 тысячи гривен, и его не волнует, будут ли у украинцев деньги, чтобы платить по этим счетам.

Удивительно одно: Зеленский, который в любых процессах во главе угла ставит собственный рейтинг и переизбрание на второй срок, фактически акцептирует антисоциальные действия правительства.

Совет Европы требует вернуть закон Колесниченко-Кивалова

 Сийярто в ПАСЕ заговорил об ущемлении прав нацменьшинство в Украине

В Страсбурге стартовала очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая – уже по традиции – ничего хорошего для украинской власти не обещает. К примеру, вчера там обсуждали вопрос свободы слова, и без упоминания о закрытии трех независимых телеканалов в Украине, естественно, в этой дискуссии не обошлось.

Но это далеко не все плохие новости для официального Киева. Главная неприятность состоит в том, что главой Совета Европы, согласно ротации, на ближайшие шесть месяцев стал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто – главный критик украинской языковой политики в Евросоюзе. И вчера "неистовый мадьяр" уже выступил в ПАСЕ с речью, посвященной этой теме. От имени Совета Европы он потребовал, чтобы нацменьшинствам Украины вернули право использовать родной язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление.

Причем Сийярто подчеркнул: он не требует от Киева чего-то нового – речь идет о том, чтобы вернуть национальным диаспорам те права, которые у них были раньше.

Проще говоря, глава Совета Европы требует вернуть статус региональных языков, который был прописан в законе о языковой политике Колесниченко-Кивалова.

И это парадокс, который, видимо, плохо умещается в стереотипы других западных политиков: закон, принятый "пророссийским" режимом Януковича, был европейским, в то время как "проевропейские" власти, пришедшие после Майдана, приняли антиевропейский закон.

Между тем, очевидно, что Сийярто прав. А вся проблема в том, что ярлыки, наклеенные на украинские политсилы еще в 2004 году, были "липовыми". И что антироссийский вовсе не означает "проевропейский".

Как "ЕС" защищает антисемитизм

 Вятрович бросился защищать антисемитизм

Лучший пример тому – фракция украинского парламента под названием "Европейская солидарность", в которой из "европейского" есть только название. Совсем недавно эта фракция была среди тех, кто провалил голосование по законопроекту, который запрещает пропаганду нацизма, а теперь ее представители делают все, чтобы провалить принятый в первом чтении закон о противодействии антисемитизму в Украине.

Вчера скандальный нардеп Владимир Вятрович заявил, что этот закон в Украине не нужен, а если его принятия нельзя избежать, то следует обставить таким количеством поправок, чтобы от первоначального смысла ничего не осталось.

Собственно, уже первая правка Вятровича касается самого названия – "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине".

Представитель "ЕС" предлагает убрать слова "в Украине", после чего становится непонятным: а где же, если не в Украине, Верховная Рада хочет противодействовать антисемитизму?

Но это только часть "содержательных" правок Вятровича. Убрав слова "в Украине", он одновременно хочет вписать впереди "антисемитизма" понятие "украинофобия", в результате чего смысл закона вообще меняется на 100%.

И эта борьба "ЕС" против борьбы с антисемитизмом не случайна, поскольку, по сути, сегодня партия с европейским названием является самой антисемитской из всех влиятельных политсил.

Именно она борется против еврейского мемориала в столичном Бабьем Яру и именно она затушевывает еврейский погром во Львове, которому через неделю исполняется 80 лет.

И все по одной причине: прославление "героев освободительной борьбы" из ОУН, которых пропагандирует "Евросолидарность", объективно является пропагандой антисемитизма, являвшегося неотъемлемой частью украинского национализма первой половины ХХ столетия.

Поэтому тот, кто прославляет Бандеру и Мельника, вынужден противостоять борьбе с антисемитизмом. 

Украина на Евро-2020: последний шанс

 Шансы у сборной Украины еще есть

Сегодня решится судьба сборной Украины на Евро-2020. Она могла решиться позавчера, когда команде Андрея Шевченко достаточно было сыграть вничью со сборной Австрии – однако в решающем мачте группы она проиграла 0:1, передав свою судьбу в чужие руки.

Первые "чужие руки" взялись за нее вчера. В матче группы D Шотландия – Хорватия Украину устраивала ничья, однако шотландцы смогли противостоять команде с Балкан только в первом тайме, а по итогу проиграли 1:3. В результате хорваты вообще заняли второе место, отдав третье чехам.

Впрочем, третье место Чехии – проходное: чехи, как и швейцарцы в группе А, взяли 4 очка и гарантировали себе выход в 1/8 финала. А Украина и Финляндия, занявшие третьи места в группах В и С с тремя очками, теперь ждут, чем все завершится в группах Е и F. Разница только в том, что мы забили больше, чем финны (при одинаковой разнице мячей) и потому в этой условной таблице "полунеудачников" находимся выше.

Итак, что нам нужно? Главная ставка команды Шевченко – на группу Е, которая играет сегодня в 19:00. В матче Швеция – Польша нам нужно, чтобы шведы не проиграли, – и, скорее всего, именно так и будет. Сложнее со вторым матчем Испания – Словакия: тут нас устраивает победа любой из команд с любым счетом, кроме счета вроде 4:3, 5:4 или 6:5. Эти хоккейные счета, конечно, маловероятны, однако главное: нас не устраивает ничья, а ее исключать нельзя. И вот против нее надо болеть всеми силами.

Потому что надежд на группу F совсем мало. Там нас устраивает только вариант, когда Германия не проигрывает Венгрии (что более чем реально), а Португалия проигрывает Франции с разницей в три и более мячей. И вот это почти нереально.

По итогу, наиболее вероятно, что нашим соперником (если все сложится удачно и Украина вообще выйдет в 1/8 финала) будет победитель "группы смерти" – Франция или Германия. И это к вопросу о популярных конспирологических теориях про то, что сборная Украины дескать специально проиграла австрийцам, чтоб не выйти в 1/8 финала на Италию. Если команда Шевченко по итогу выйдет на Францию или Германию, то победа над ними будет, как минимум, не более простой задачей, чем победа над Италией.

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