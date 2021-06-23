Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июня посетил мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой", где прошли мероприятия в честь 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. В Бресте он высказался по поводу ожиданий Европы, что Беларусь поможет ей сдержать нелегальную миграцию.

Слова Лукашенко приводит официальный сайт президента.

Лукашенко заметил, что в европейские страны сейчас бегут жители тех государств, которые Запад сам же и уничтожил.

"Сегодня они взвыли: ах, белорусы их не защищают. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить: вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете от нас, чтобы мы вас защищали как и прежде? Вы нас информационно душите, методично и коллективно, рушите, пытаетесь убить нашу экономику и ждете, что мы будем тратить сотни миллионов долларов, как и прежде, на защиту ваших геополитических интересов? Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку", - сказал Лукашенко.

Он добавил: если Европа хочет помощи от Беларуси по этим направлениям, то тоже должна делать шаги навстречу, а не пытаться задушить страну.

"Это бесперспективно. Вы опоздали, господа", - заявил он.

Ранее "Страна" приводила заявление Бацьки о том, что Минск не будет принимать украинские самолеты.

Мы также писали о заявлении Лукашенко по поводу того, что война может начаться где угодно и когда угодно, поэтому белорусов стоило бы обучать обращению с оружием.