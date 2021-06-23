Талибы захватили главный таможенный переход Шерхан - Бандар между Таджикистаном и Афганистаном.

Об этом заявил член совета афганской провинции Кундуз Халиддин Хакми, сообщает France 24.

"К сожалению, сегодня утром после часа боевых действий "Талибан" захватил порт Шерхан и город, и все пограничные пункты пропуска с Таджикистаном", - сказал Хакми.

В то же время член совета провинции Амруддин Вали заявил, что чиновники "потеряли связь" с районом в ночь на понедельник.

Спикер "Талибана" Забиулла Муджахид подтвердил захват перехода через реку Пяндж.

Армейский офицер сообщил, что афганские военные были вынуждены отступить.

Шерхан-Бандар является важным торгово-перевалочным пунктом между Таджикистаном и Афганистаном, через который проходит таможенный импорт Таджикистана из Южной и Юго-Восточной Азии, включая Пакистан и Иран.

Этот пограничный пост расположен на границе между районом Пяндж Хатлонской области Таджикистана и районом Имам Сахиб провинции Кундуз в Афганистане. Саму провинцию Имам Сахиб вчера захватили талибы.

Ранее "Страна" сообщала, что в США не знают, справятся ли вооруженные силы Афганистана с талибами после вывода американских войск.

Также сообщалось, что власти Китая порекомендовали гражданам Поднебесной покинуть Афганистан.