Принадлежащие миллиардеру Ринату Ахметову телеканалы "Украина" и "Украина 24" запускают еженедельную информационно-аналитическую программу "Большая деолигархизация".

В ней в режиме реального времени будут наблюдать "за главной реформой Зеленского".

Об этом сообщает пресс-служба канала "Украина 24".

В центре внимания авторов проекта будет только одна тема - деолигархизация. Премьера еженедельной передачи состоится в субботу, 3 июля, в 22:00 на телеканале "Украина 24". А зрители телеканала "Украина" увидят программу 6 июля. Время выхода в эфир - 00:10.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект об олигархах, обозначив документ как неотложный. В случае его принятия он вступит в силу через шесть месяцев после публикации и будет действовать 10 лет. "Страна" подробно разбирала этот документ.

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