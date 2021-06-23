Суд Европейского союза вынес решение по искам против YouTube и других онлайн-платформ, которые обвиняли в нарушении авторских прав.

По мнению судей, эти сайты не несут прямой ответственности за размещение контента, нарушающего авторские права.

Этот вердикт опубликован на сайте суда 22 июня.

Музыкальный продюсер Фрэнк Петерсон подал в суд на компанию и Google в Германии за загрузку на YouTube пользователями в 2008 году нескольких фонограмм, права на которые принадлежат ему. А издательская группа Elsevier подала в суд на службу файлового хостинга Cyando в той же Германии после того, как ее пользователи загрузили на платформу несколько работ Elsevier в 2013 году без разрешения.

Впоследствии немецкий суд обратился за советом в суд Евросюза, который и вынес решение по обоим делам.

"В нынешних условиях операторы онлайн-платформ в принципе не являются распространителями защищенного авторскими правами контента, который нелегально размещается там пользователями", - говорится в решении суда.

В то же время суд добавил, что если платформы помимо простого предоставления площадки для публикации используют любые действия по продвижению такого контента (например, любые формы его рекламы), то это уже станет нарушением авторских прав с их стороны.

Это решение суда является ключевым для разбора многочисленных судебных исков, поданных в ЕС за последнее десятилетие обладателями авторских прав из-за размещения в сети видеоматериалов, нарушающих их авторские права. Суммарный ущерб по этим искам оценивается более чем в €1 трлн.

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