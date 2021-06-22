Недавний анализ, проведенный Организацией Объединенных Наций, показал, что 41 миллион человек в 43 странах "балансируют на грани голода". Причем два года назад таких было 27 миллионов. Еще полмиллиона человек сейчас уже находятся в условиях, похожих на голод.

Об этом сказано в докладе Всемирной продовольственной программы ООН, опубликованном 22 июня.

По данным ООН, 584 000 человек уже голодают в Эфиопии, Мадагаскаре, Южном Судане и Йемене. В организации охарактеризовали их положение как "просто трагическое".

В ООН также вызывают особую озабоченность Нигерия и Буркина-Фасо, поскольку там есть целые районы, где царит голод.

Эксперты Всемирной продовольственной программы полагают, что голод усилился из-за конфликтов, изменения климата и экономических потрясений. Резкий рост цен на основные продукты питания тоже усугубил ситуацию: например, мировая стоимость кукурузы выросла почти на 90 процентов в годовом исчислении.

Во многих странах фактором угрозы голода стало еще и обесценивание валюты. Это привело к ускорению роста цен в таких странах, как Ливан, Нигерия, Судан, Венесуэла и Зимбабве.

В ООН добавили, что после снижения уровня голода в течение нескольких десятилетий, с 2016 года в мире наблюдается рост голода.

Мировые цены на продовольствие выросли в мае до самого высокого уровня за десятилетие, при этом основные продукты питания, такие как зерновые, масличные, молочные продукты, мясо и сахар, подорожали в совокупности на 40% по сравнению с уровнем прошлого года.

Ранее "Страна" приводила доклад разведки США, согласно которому человечеству в обозримом будущем грозят голод и жара.

Мы также писали, что в марте ООН предупреждала о реальной угрозе голода в 20 странах.