При пропуске срока введения второй дозы вакцины лучше привиться как можно скорее - МОЗ
В Министерстве здравоохранения ответили на вопрос, следует ли вводить вторую дозу вакцины против коронавируса строго в положенный по инструкции день.
Ответ ведомство опубликовало в Фейсбуке.
По словам специалистов, прививки второй дозой вакцины желательно делать в назначенный срок:
- для Comirnaty от Pfizer-BioNTech это 21-28 дней;
- для CoronaVac производства Sinovac Biotech - 28 дней;
- для препарата Oxford-AstraZeneca - 12 недель.
Если привиться второй дозой в срок не удалось и он прошел, лучше навестить прививочный пункт при первой возможности. Но пока не определен конечный самый поздний срок введения второй дозы.
В случае непреодолимых обстоятельств и намерения привиться раньше ввести вторую дозу можно за семь дней до истечения указанного интервала для вакцин CoronaVac и AstraZeneca (Covishield / SKBio). Для вакцины Comirnaty окно, в рамках которого можно сделать прививку, - это период между двадцать первым и двадцать восьмым днем после введения первой дозы.
Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала.
Минздрав Украины рекомендует прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.
Ранее "Страна" приводила заявление Минздрава о том, что переболевшие COVID-19 должны пройти полный курс вакцинации.
Мы также сообщали, что в Украине начали прививать вакциной Pfizer рабочие коллективы.