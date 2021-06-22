В Министерстве здравоохранения ответили на вопрос, следует ли вводить вторую дозу вакцины против коронавируса строго в положенный по инструкции день.

Ответ ведомство опубликовало в Фейсбуке.

По словам специалистов, прививки второй дозой вакцины желательно делать в назначенный срок:

для Comirnaty от Pfizer-BioNTech это 21-28 дней;

для CoronaVac производства Sinovac Biotech - 28 дней;

для препарата Oxford-AstraZeneca - 12 недель.

Если привиться второй дозой в срок не удалось и он прошел, лучше навестить прививочный пункт при первой возможности. Но пока не определен конечный самый поздний срок введения второй дозы.

В случае непреодолимых обстоятельств и намерения привиться раньше ввести вторую дозу можно за семь дней до истечения указанного интервала для вакцин CoronaVac и AstraZeneca (Covishield / SKBio). Для вакцины Comirnaty окно, в рамках которого можно сделать прививку, - это период между двадцать первым и двадцать восьмым днем ​​после введения первой дозы.

Вторая доза вакцины против COVID-19, введенная раньше или позже рекомендованного интервала, засчитывается без необходимости ее повторного введения или вакцинации сначала.

Минздрав Украины рекомендует прививаться раньше или позже только в случае крайней необходимости.

Ранее "Страна" приводила заявление Минздрава о том, что переболевшие COVID-19 должны пройти полный курс вакцинации.

Мы также сообщали, что в Украине начали прививать вакциной Pfizer рабочие коллективы.