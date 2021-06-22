Организаторы Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, рассматривают возможность разрешить продажу алкогольных напитков на спортивных объектах во время соревнований.

Об этом во вторник, 22 июня, в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает агентство Kyodo.

"По словам главы оргкомитета, сейчас изучается вопрос о том, разрешать ли продажу алкоголя на стадионах. Решение будет принято надлежащим образом", - сказал он.

По данным журналистов, соответствующее решение может быть принято до конца текущей недели. В поддержку этой идеи выступают производители алкогольных напитков, которые являются спонсорами Олимпиады. Ожидается, что организаторы, скорее всего, разрешат продажу алкоголя, но установят временные рамки для точек продажи.

В проекте решения организаторы просят зрителей воздерживаться от приема пищи и питья группами в проходах на объектах, а также добираться до мест и обратно, не останавливаясь где-нибудь, в рамках мероприятий по снижению риска распространения вируса.

В свою очередь президент оргкомитета игр Сейко Хашимото сказала в понедельник, 21 июня, что вопрос продажи алкогольных напитков зрителям "рассматривается", но все зависит от того, можно ли удержать людей от громких разговоров или криков и от того, смогут ли они соблюдать правила безопасности при перемещении по площадкам.

Кроме того, определяющими факторами при рассмотрении разрешения на продажу алкогольных напитков на Олимпиаде будут карантинные правила и ограничения, которые действуют сейчас в Японии.

Напомним, Международный олимпийский комитет, власти Токио и правительство Японии установили лимит зрителей на Играх в пределах 50% вместимости спортивных объектов, но не более 10 000 человек. Что касается заполняемости трибун на Паралимпийских играх, то решение по ним будет принято до 16 июля 2021 года. Какие еще ограничения установили организаторы совместно с местными властями - читайте в нашем материале.

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