Американские власти взяли под контроль домены иранских телеканалов Press TV и Al-Alam, а также йеменского телеканала Al Masirah.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайтах этих вещателей.

Так, при попытке зайти на любой из трех вышеперечисленных сайтов пользователь видит объявление о том, что домены взяты под контроль в соответствии с законами США, которые разрешают конфисковать имущество, "связанное с незаконным оборотом технологий или материалов для изготовления ядерного, химического, биологического или радиологического оружия либо производством, импортом, продажей или распространением веществ ограниченного обращения".

Напомним, ранее новоизбранный президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что не собирается встречаться со своим американским коллегой Джо Байденом, чтобы обсуждать снятие санкционных ограничений с Тегерана.

При этом в апреле заместитель главы министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что для возврата Ирана к выполнению ядерной сделки США должны снять санкции с около 1,5 тысяч иранских лиц и компаний.