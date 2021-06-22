Харьковский бизнесмен, член наблюдательного совета мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Павел Фукс объявил о приостановке своих полномочий и выходе из этого органа. Его решение связано с введением против него Советом нацбезопасности и обороны персональных санкций.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба мемориального центра.

Как заявили в центре, Фукс был одним из его инициаторов и сооснователей. 29 сентября 2016 года он взял на себя публичное обязательство возвести мемориал в Бабьем Яру.

"В течение четырех лет он пожертвовал на строительство мемориала около шести миллионов долларов. Он является постоянным активным участником работы мемориала и внес большой вклад в каждый успешный проект и в общие положительные изменения на территории Бабьего Яра. В частности, благодаря его преданному участию удалось сдвинуть с места много вопросов, которые не решались годами. Несмотря на то, что он никогда не просил публично об этом говорить, именно сейчас представляется важным об этом напомнить", - сказали в пресс-службе.

В центре добавили, что после введения санкций СНБО Фукс решил приостановить участие в работе мемориала, чтобы "не подвергать организацию дополнительным юридическим и политическим рискам", однако в будущем он намерен вернуться.

Сам Фукс в своем Телеграм-канале заявил, что приостановил свои полномочия в набсовете до тех пор, пока не снимет с себя необоснованные обвинения СНБО в судебном порядке.

Как писала "Страна", ранее Фукс назвал санкции СНБО личной местью секретаря органа Алексея Данилова.

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