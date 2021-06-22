Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца действие меры пресечения в виде домашнего ареста подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Такое решение во время заседания во вторник, 22 июня, огласила председательствующая судья Оксана Голуб.

"Суд постановил: ходатайство прокурора - удовлетворить. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко", - сказала она, таким образом удовлетворив ходатайство прокурора.

В то же время ходатайство адвоката об изменении меры пресечения другой фигурантке дела об убийстве Шеремета, Юлии Кузьменко, оставили без удовлетворения.

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Вину все трое не признают. В прошлом году суд отпустил Дугарь под личные обязательства. Уже в этом году судья изменил Антоненко меру пресечения на домашний арест. Такая же мера пресечения определена и для Юлии Кузьменко.