Во вторник, 22 июня, астраханский суховей принес в Житомир пылевую бурю. Из-за нее в городе наблюдался странный туман.

Об этом сообщает "Журнал Житомира" со ссылкой на синоптика Валерия Латуху.

По словам Латухи, бурю было видно из космоса днем ранее: пылевое облако раскинулось над Левобережной Украиной. Его принес из астраханских полупустынных степей астраханский суховей.

Космический снимок пылевой бури. Фото: facebook.com/valeriy.latuha

К 14:00 видимость в городе упала до нескольких километров. Некоторые горожане жаловались на проблемы с дыханием.

Между тем в Житомирском областном центре по гидрометеорологии добавили, что пылевая буря образовалась над Каспием. Оно донесло до нас загрязненный воздух, и частицы пыли вызвали помутнение атмосферы и мглу.

К вечеру небо над городом стало ясным, но серого цвета.

Что касается качества воздуха в городе, то в областном центре по гидрометеорологии еще нет об этом информации.

Ранее "Страна" писала, что та же пылевая буря накрыла и Киев. Мы рассказывали о ситуации с чистотой воздуха в столице.

Также мы сообщали, что в Москве установилась рекордная для конца июня жара за всю историю метеонаблюдений.