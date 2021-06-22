Переболевшим COVID-19 следует пройти полный курс вакцинации против коронавируса. Такие рекомендации дала Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ.

Борщ особо акцентировал внимание на том, что переболевшим недостаточно одной дозы вакцины, если та двух компонентная.

"Если человек переболел и имел COVID-19 в анамнезе, это не значит, что он может получить только одну дозу вакцины. Если вакцина требует двухдозного ввода, необходимо делать две дозы. Если человек переболел коронавирусом, это не является противопоказанием вакцинироваться. Решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики говорит, что можно отложить вакцинацию на полгода в условиях дефицита вакцины тем лицам, которые переболели COVID-19", - сказал пресс-секретарь ведомства.

Он добавил, что прививаться от коронавируса можно уже через 28 дней после появления первых симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине начали прививать вакциной Pfizer рабочие коллективы.

Мы также писали, что Минздрав и МИД подготовят предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса "Дельта".