Посольство США в Украине отреагировало на нарушение режима прекращения огня на Донбассе, случившееся 19 июня. Представительство посчитало виновным в этом Россию и призвало ее прекратить "бессмысленное насилие".

Заявление посольства опубликовано 22 июня в его Твиттере.

Утром 20 июня пресс-служба штаба операции объединенных сил сообщила в Фейсбуке, что днем ранее из крупнокалиберных пулеметов была обстреляна Авдеевка. В результате получил ранение мирный житель 1989 года рождения. Украинские военные оказали ему медицинскую помощь и отправили в больницу.

"Обеспокоены сообщениями о гражданском пострадавшем возле собственного дома в результате нарушений режима прекращения огня у Авдеевки 19 июня. Призываем Россию прекратить бессмысленное насилие, которое продолжает травмировать и убивать украинцев, и принять участие в мирных переговорах", - прокомментировали информацию штаба ООС в американском посольстве.

Между тем заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что США понимают: именно Украина не хочет выполнять Минские соглашения.

Ранее "Страна" писала, что Государственный департамент США выделит $2,5 миллионов долларов на программу, в рамках которой Управление глобального уголовного правосудия США проведет в Украине тренинги в сфере международного права.