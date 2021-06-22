Во вторник, 22 июня, Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжил рассмотрение дела по иску ООО "Ариадна ТВ", в котором обжалован указ президента от 2 февраля 2021 года о введении санкций против Тараса Козака. Однако суд не вынес никакого вердикта, отложив рассмотрение до сентября.

Об этом сообщается в Фейсбуке судебного органа.

Как пишет пресс-служба, во время судебного заседания были заслушаны ходатайство представителя истца о присоединении доказательств к материалам дела. Верховный суд удовлетворил это ходатайство.

Кроме того, коллегия судей при рассмотрении ходатайства представителей истца об обращении КАС ВС в СБУ с целью предоставления им письменного разрешения для ознакомления с документами дела, содержащими гриф "Для служебного пользования", заметила отсутствие таких документов в деле и отметила, что это ходатайство будет решено после поступления соответствующих документов в суд.

Верховный суд также удовлетворил ходатайство представителей истца и дал им право ознакомиться с документами с грифом "Секретно", поскольку представители истца получили доступ и допуск к государственной тайне.

Следующее судебное заседание назначено на 14:30 20 сентября 2021 года.

Напомним, в соответствии с указом Зеленского о санкциях против Козака были закрыты телеканалы NewsOne, Zik и "112 Украина". "Страна" приводила реакцию на это событие.

Вскоре после запрета вещания телеканалы стали обращаться в суд.