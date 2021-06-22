Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, когда поедет с визитом в Берлин, куда его пригласила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора 22 июня.

Дату глава государства назвал в своем Твиттере.

Пресс-служба Офиса президента рассказывала о беседе лидеров стран, но дату их встречи не указала.

"В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросов сотрудничества", - написал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала о звонке и о том, что Зеленский подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Мы также рассказывали, что, со слов министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, на конец июля планируется встреча в Вашингтоне Зеленского и Джо Байдена.