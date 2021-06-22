Во вторник, 22 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили прилетела в Украину с официальным визитом, на следующий день запланирована ее встреча в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем Тwitter-аккаунте.

"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар.

На фотографиях с прибытия президента видно, что Саломе Зурабишвили встретили молодые люди в традиционной украинской одежде, ей поднесли каравай на рушнике и подарили букет цветов.

Напомним, из-за визита президента в Киеве возможно частично ограничат движение по дорогам центральной части столицы, а также Дарницкого района. В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.

Также сообщалось, что весной Зурабишвили призвала парламент вернуть в Киев своего посла.

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