В Украину прилетела президент Грузии. Фото
Во вторник, 22 июня, президент Грузии Саломе Зурабишвили прилетела в Украину с официальным визитом, на следующий день запланирована ее встреча в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в своем Тwitter-аккаунте.
"Президент Грузии госпожа Саломе Зурабишвили начала свой официальный визит в Украину", - написал Боднар.
На фотографиях с прибытия президента видно, что Саломе Зурабишвили встретили молодые люди в традиционной украинской одежде, ей поднесли каравай на рушнике и подарили букет цветов.
Напомним, из-за визита президента в Киеве возможно частично ограничат движение по дорогам центральной части столицы, а также Дарницкого района. В Киеве запланированы встречи на высшем уровне: с премьером Украины Денисом Шмыгалем и председателем Национальной Рады Украины Дмитрием Разумковым. Встречи пройдут с глазу на глаз и в расширенном составе.
Также сообщалось, что весной Зурабишвили призвала парламент вернуть в Киев своего посла.
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