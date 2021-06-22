В Верховную Раду внесен законопроект № 5672 "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины". В нем президенту Украины дается право принимать политико-правовое решение как "исключительную уголовно-правовую меру".

Карточка проекта закона появилась на сайте парламента.

Авторами проекта являются брат первого зама спикера Рады Николай Стефанчук и "слуга народа" Иван Калаур.

Как сказано в пояснительной записке, документ разработан для обеспечения своевременной и эффективной защиты прав человека, а также предотвращения уклонения от уголовной ответственности лиц, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления на временно оккупированной территории Украины.

Проект закона предусматривает внесение таких изменений в Уголовный кодекс Украины:

дополнение статьи 49 частью шестой: "6. Давность не применяется в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления на временно оккупированной территории Украины";

дополнение общей части УК Украины разделом XV-1 "Политико-правовое решение", который предусматривает статью 108-1 с аналогичным названием - "Политико-правовое решение".

Как сказано в проекте, "в целях обеспечения своевременной и эффективной защиты прав человека - ускоренного решения вопросов, связанных с агрессией России против Украины (относительно возвращения на Родину лиц, содержащихся или привлекающихся к уголовной ответственности или осужденных на территории государства-агрессора; возвращения таких лиц с временно оккупированной территории Украины), президент Украины может принимать политико-правовое решение как исключительную уголовно-правовую меру".

Задача политико-правового решения - правовое обеспечение процедуры обмена на граждан, привлекаемых к уголовной ответственности на территории Украины (в частности задержанных или арестованных) и до вынесения украинским судом приговора или иного окончательного решения по делу о совершенном ими общественно опасном деянии, лиц, которые:

содержатся, привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на территории государства-агрессора;

содержатся, привлекаются к уголовной ответственности или осуждены на временно оккупированной территории Украины.

При этом положения статьи распространяются на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях защищали независимость и территориальную целостность Украины, в частности принимали участие в антитеррористической операции (АТО) или операции Объединенных сил (ООС).

О принятии политико-правового решения президент Украины издает указ, которым предусматривается обмен соответствующих лиц.

Авторы добавили, что политико-правовое решение является временной уголовно-правовой мерой. Нормы, его регулирующие, подлежат отмене после восстановления территориальной целостности Украины и потери актуальности проблемы обмена указанных лиц.

Ранее "Страна" сообщала, что Рада соберется на торжественное заседание по случаю 25-летия со дня принятия Конституции.

Мы также писали, что 23 июня СНБО соберется по поводу угрозы индийского штамма коронавируса.