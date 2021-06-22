В течение пяти месяцев текущего года в Украине зарегистрировали 19 случаев отравления дикорастущими грибами, всего пострадало 35 человек, среди которых 12 - дети. В следствие отравлений умерло трое людей - 2 взрослых и ребенок. Украинцев призывают отказаться от употребления в пищу дикорастущих грибов и не кормить ими детей.

Правила употребления грибов сообщает Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook.

Правила сбора и употребления грибов:

лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным образом контролируют и продают в торговой сети;

не покупать грибы на стихийных рынках;

внимательно осматривать грибы, обращать внимание на цвет шляпки, губки, ножки;

собирать только хорошо знакомые грибы, при малейшем сомнении сразу выбросить гриб - не оставлятьего рядом с другими;

не брать слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми;

не собирать грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;

не собирать грибы по засушливой погоде, потому что в это время гриб пересыхает - отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов

НЕ пробовать сырые грибы;

дома еще раз тщательно проверить грибы - все сомнительные надо выбросить;

готовить грибы в течение первых суток после сбора;

варить грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;

сохранять блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Кроме того, употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

Подробнее о признаках отравления, первая помощь, а также перечень ядовитых грибов - в брошюре "Опасные грибы. Что следует знать".

В случае отравления грибами нужно немедленно вызвать "Скорую помощь". Следует промыть желудок водой, придерживаться постельного режима, выпить сорбент и не допускать обезвоживания.

Напомним, в Днепре от отравления грибами умер девятилетний мальчик, врачам не удалось его спасти.

Также сообщалось, что на Прикарпатье семья с двумя детьми отравилась грибами, похожими на шампиньоны.