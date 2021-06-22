Возле базы отдыха у моря в Одесской области произошел оползень. Спасатели ищут пострадавших

Во вторник, 22 июня, недалеко от базы отдыха возле села Лебедевка Одесской области произошел оползень на берегу моря. Днем спасатели приступили к поискам возможных пострадавших на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"22 июня в 14:34 поступило сообщение от дежурного полиции, что в Белгород-Днестровском районе на берегу моря возле с.Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой возможно находятся люди", - рассказали спасатели.

Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили, что произошел обвал грунта высотой 15 метров на площади около 150 квадратных метров.

К поиску возможных пострадавших привлечены спасатели, военнослужащие и местные жители. Всего к поисковым работам привлечены 7 единиц техники и 40 человек. На месте происшествия уже обнаружены вещи отдыхающих.

Напомним, ранее в этом году в Хмельницкой области на одном из предприятий произошел оползень в силосной яме. В результате один человек погиб и еще двое были ранены.

А в прошлом году в Николаеве под песчаным оползнем погиб 10-летний ребенок.