В Украине утвердят программу контроля бешенства животных на 2021-2030 годы, которая была разработана с помощью европейских экспертов. Украина намерена до 2030 года полностью ликвидировать заболеваемость бешенством.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

За январь-март 2021 года в Украине против бешенства были привиты 1,1 млн животных, при этом выявлено 236 случаев бешенства.

"Наша задача - сделать все для предотвращения распространения бешенства на территории нашей страны, ведь это болезнь, которая имеет 100% летальность. Я благодарна проект ЕС за сотрудничество и помощь, потому что для нас очень важен опыт стран, которые уже успешно справились с распространением этого заболевания", - сказала председатель Госслужбы Владислава Магалецкая.

Бешенство - это вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиенцефаломиелиту, параличами и 100% летальностью, которая входит в пятерку наиболее опасных зоонозов, которые наносят огромные социально-экономические убытки.

На сегодняшний день стратегия борьбы с бешенством в Украине базируется на выполнении комплекса антирабических мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию бешенства среди основных резервуаров данного заболевания и включает в себя парентеральную вакцинацию домашних животных (собак, кошек), перорально вакцинацию диких плотоядных, эпизоотическом мониторинг и широкую разъяснительную кампанию среди населения.

Ранее украинцам напомнили о смертельной опасности бешенства и рассказали о его профилактике. Важно соблюдать правила содержания животных.

Также сообщалось, что во время карантина в Украине на заболеваемость инфекционными болезнями, в том числе и бешенством.