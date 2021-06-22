Адвокаты Николая Чауса продолжают расследовать, где может находиться похищенный весной в Молдове бывший судья.

Адвокат Ростислав Кравец направил запросы в четыре учреждения, где могут удерживать Чауса. Сегодня юрист получил ответ от Главного управления разведки Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что не знают, где находится Чаус.

Соответствующий документ есть в распоряжении "Страны".

"ГУР МО написало ответ, что у них отсутствует информация о местонахождении Николая Чауса. На мой взгляд, ситуация подобными ответами еще более усугубляется. Ответственность должностных лиц ГУР МО будет значительно увеличена, если выяснится непосредственная их причастность к похищению Николая Чауса, о чем свидетельствует расследование, проведенное в Молдове", - заявил "Стране" Кравец.

22 июня адвокат также получил ответ от Первомайского суда Николаевской области о невозможности обязать часть, где вероятно, удерживается Николай Чаус, освободить экс-судью.

"Кроме того, сегодня мы направили и адвокатский запрос в СБУ о возможном незаконном удержании Николая Чауса ими в Аскольдовом переулке. Надеемся, в ближайшее время Зеленский отдаст команду его отпустить и вернуть семье", - добавил Ростислав Кравец.

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе стало известно, что Кишинев готовится объявить в розыск через Интерпол украинских разведчиков, участвовавших в похищении Чауса.

Мы также рассказывали о последней публикации Чауса в Телеграм. В ней он обещал разоблачить банду "лысых птиц" из прокуратуры.