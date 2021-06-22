Силовики утверждают, что не знают о местонахождении Чауса. Скриншот из видео

Адвокаты Николая Чауса продолжают расследовать, где может находиться похищенный весной в Молдове бывший судья.

Адвокат Ростислав Кравец направил запросы в четыре учреждения, где могут удерживать Чауса. Сегодня юрист получил ответ от Главного управления разведки Минобороны Украины. В ведомстве заявили, что не знают, где находится Чаус.

Соответствующий документ есть в распоряжении "Страны".

"ГУР МО написало ответ, что у них отсутствует информация о местонахождении Николая Чауса. На мой взгляд, ситуация подобными ответами еще более усугубляется. Ответственность должностных лиц ГУР МО будет значительно увеличена, если выяснится непосредственная их причастность к похищению Николая Чауса, о чем свидетельствует расследование, проведенное в Молдове", - заявил "Стране" Кравец.

22 июня адвокат также получил ответ от Первомайского суда Николаевской области о невозможности обязать часть, где вероятно, удерживается Николай Чаус, освободить экс-судью.

"Кроме того, сегодня мы направили и адвокатский запрос в СБУ о возможном незаконном удержании Николая Чауса ими в Аскольдовом переулке. Надеемся, в ближайшее время Зеленский отдаст команду его отпустить и вернуть семье", - добавил Ростислав Кравец.

Ответ ГУ разведки Минобороны

Ответ Первомайского суда, с.1Ответ Первомайского суда, с.2Ответ Первомайского суда, с.3Ответ Первомайского суда, с.4Ответ Первомайского суда, с.5Ответ Первомайского суда, с.6Ответ Первомайского суда, с.7

Как сообщала "Страна", на прошлой неделе стало известно, что Кишинев готовится объявить в розыск через Интерпол украинских разведчиков, участвовавших в похищении Чауса.

Мы также рассказывали о последней публикации Чауса в Телеграм. В ней он обещал разоблачить банду "лысых птиц" из прокуратуры.

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