В большинстве областей Украины 23 июня ожидается до +30-35 градусов. Жара покинула Европу и переместилась в наши края. При этом на юге и западе страны - вероятность локальных дождей с грозами. Об этом в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Однако все же горячий воздух подсушит атмосферную влагу хорошо - преимущественно без осадков. Поэтому - очень осторожно с бросанием окурков, всевозможных очагов, мангалов, не говоря уже о просто преступном поджигания травы или мусора", - предостерегает синоптик.

В Киеве 23 июня ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +32-34 градуса.

"Такая жара продлится до конца недели, и уже в воскресенье столбики термометров опустятся до + 27 + 29 градусов", - обнадежила синоптик и порекомендовала перейти на самый легкий гардероб.

Ранее "Страна" писала о том, что в среду Украину атакуют жара и дожди с грозами на западе и юге и публиковала карту погоды по регионам.

Также мы сообщали, что появилось видео мощной песчаной бури, которая могла стать причиной смога над Киевом. Это явление называется Астраханский суховей.