Во вторник, 22 июня, мировые цены на нефть эталонных марок демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures растет.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 МСК во вторник составляет $74,92 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за два года на опасениях, что предложение на нефтяном рынке не сможет удовлетворять повышающийся спрос.

В тоже время, цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $73,06 за баррель, что на $0,06 (0,08%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Срок действия июльских фьючерсов истекает во вторник, более активно торгуемые августовские контракты подешевели в ходе торгов на $0,13 (0,18%) - до $73,53 за баррель.

Сообщения о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать увеличение добычи нефти с августа, еще до запланированного на 1 июля заседания, "свидетельствуют о том, что разрыв между спросом и предложением уже становится проблемой, и альянс разрабатывает план по устранению этого дефицита", отмечает аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.

По словам Диксон, разговоры ОПЕК+ о наращивании добычи представляют собой основной "медвежий" риск для нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров остаются переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, однако результатов, которые могли бы привести к наращиванию Тегераном добычи "черного золота", пока нет.

Нефть подорожала более чем на 40% с начала текущего года: восстановление экономик США, Европы и Китая после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, стимулирует рост спроса, несмотря на сохранение сложной эпидемиологической ситуации в ряде других регионов мира.

Восстановление туристического спроса может привести к подъему цены Brent до $100 за баррель в следующем году, прогнозируют эксперты Bank of America.

Напомним, 4 июня цены на нефть достигли 72 долларов за баррель впервые с мая 2019 года. Стоимость фьючерсов на Brent достигла $72,02 за баррель, что было на $0,77 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Также сообщалось, что 15 июня цена российской нефти Urals побила двухлетний максимум и стала выше $70.