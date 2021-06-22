Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Офис президента.

Как сказано в пресс-релизе, собеседники поговорили о сегодняшней дате - "Дне скорби и памяти жертв войны в Украине, отметив важность исторической ответственности за преступления нацизма на территории нашего государства и сохранение памяти о человеческих жертвах".

"Наш разговор происходит в особую дату. Мир должен сделать все, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись", - сказал Зеленский.

Также он подтвердил приглашение Ангеле Меркель посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости нашей страны.

Со своей стороны федеральный канцлер пригласила главу государства приехать в Берлин для обсуждения вопросов двусторонних отношений Украины и Германии и процесса мирного урегулирования на Донбассе.

Как писала "Страна", сегодня же Меркель общалась по телефону с Путиным и обсудила с ним важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и женевскую встречу с Джо Байденом.

Мы также сообщали, что в конце июля Байден увидится в Вашингтоне с Зеленским. А до этого, 15 июля, американский президент проведет встречу с Меркель.