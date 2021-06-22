Во вторник, 22 июня, в первый рабочий день недели курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 27,33 грн/$1 с 27,29 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,32-27,34 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 27,26 грн/$1 с 27,19 грн/$1 в пятницу.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 23 июня – до 27,3050 грн/$1 с 27,1935 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 23 июня 2021 года.

BYN 1 белорусский рубль 10.7674

USD 1 доллар США 27.305

EUR 1 ЕВРО 32.467

JPY 10 японских йен 2.4694

PLN 1 польский злотый 7.1655

ILS 1 новый израильский шекель 8.3773

TRY 1 турецкая лира 3.1385

GBP 1 фунт стерлингов 37.9389

CZK 1 чешская крона 1.271

SEK 1 шведская крона 3.1958

CHF 1 швейцарский франк 29.6697

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.2164

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 17 июня составил 617,01 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $523,26 млн.

Напомним, НБУ не будет продлевать антикризисную реструктуризацию кредитов.

Также сообщалось, что в НБУ заявили об окончании экономического кризиса в Украине.