В Киеве к 10 годам лишения свободы приговорили серийного насильника, который орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года. Суд признал 45-летнего киевлянина виновным в изнасиловании двух женщин и покушении на изнасилование еще троих (ч. 2 ст. 152 и ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины) .

По данным прокуратуры, представший перед судом злоумышленник орудовал на территории Голосеевского района столицы с середины 2017 года, и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления против половой свободы.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый прогуливаясь замкнутыми местами в вечернее время суток, подыскивал молодых женщин, которые были похожи между собой по внешним признакам.

Для достижения преступной цели, злоумышленник подходил к ним сзади, набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, перемещал женщин к лесополосе", - говорится в сообщении.

Таким образом мужчина изнасиловал двух женщин, а еще трем удалось вырваться из рук насильника.

"В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанных преступлений и настоял на максимальном наказании, несмотря на то, что сам обвиняемый своей вины не признал", - говорится в сообщении.

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