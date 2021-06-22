Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель, которая в апреле сделала прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca, получила второй укол, но другим препаратом, на этот раз канцлеру сделали прививку препаратом Moderna.

Об этом сообщает Bild во вторник, 22 июня.

Как пишет издание, решение использовать для второй прививки 66-летней Меркель другую вакцину может быть связано с тем, что постоянный комитет по вакцинации (Stiko) Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовал вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет, а тем, кто уже успел сделать первый укол, советовали - перейти на вакцину Moderna.

На данный момент в Германии уже сделали 67 млн прививок от коронавируса, среди них 42,5 млн жителей получили как минимум один укол.

Напомним, Австралия запретила применение вакцины AstraZeneca для граждан моложе 60 лет из-за тромбов.

Также сообщалось, что в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca. Кроме того, медработников обязали информировать пациентов о возможных последствиях применения вакцины. Им предписано проводить инструктаж на случай проявления побочных эффектов.