В российской столице 22 июня установлен температурный рекорд. Уже утром столбики термометров показали температуру, которая в последний раз была в революционном 1917 году, а днем жара достигла максимальных за всю историю метеорологических наблюдений показателей.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"В Москве установлен рекорд жары. Рухнул температурный максимум, державшийся с 1917 года. Такой жары 22 июня не было 142 года", - сказал специалист.

По словам Тишковца, к 12:00 по московскому времени (совпадает с киевским) на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +31,9 градусов Цельсия.

"Это самая высокая температура воздуха этого дня за всю метеоисторию наблюдений в Москве с 1879 года. Окончательная цифра станет известна вечером. По прогнозам, воздух сегодня прогреется до +35. В Тушино +32,2, на Балчуге +32,7", - добавил эксперт.

Он добавил, что рекордная жара в Москве начнет спадать в следующий понедельник, 28 июня.

Между тем в Украину тоже пожаловала жара, которую принес антициклона Zoe. Она продержится до конца недели.

Ранее "Страна" приводила рекомендации врачей, как пережить зной без вреда для здоровья.